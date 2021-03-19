Дядя Хабиба считает, что боец рано завершил карьеру

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о решении бойца завершить карьеру.

19 марта президент промоушена Дана Уайт объявил, что 32-летний россиянин официально покинул смешанные единоборства (MMA).

«Вы знаете, я всегда был против его завершения. До сих пор остаюсь при своем мнении. Я с ним еще не разговаривал. Думаю, здесь вопрос не в цифрах. 30 побед, не 30 — не имеет значения. Я считаю, что он рано завершил карьеру.

Года два еще можно было оставаться в спорте. У меня много мыслей, с чем это связано. Может быть, из-за отца, может, нет. Какие у меня предположения? Без комментариев», — цитирует Нурмагомедова «Спорт-Экспресс».

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 российский боец объявил, что завершает карьеру. При этом Уайт пытался уговорить Нурмагомедова вернуться в спорт.

В профессиональной карьере россиянин одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с представителем США Дастином Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев не исключил, что Нурмагомедов возобновит карьеру.