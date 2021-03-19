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Детройт Ред УингзДаллас Старз
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Спортивные новости

«Славия» обратилась в полицию после нападения на игрока

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Глава совета директоров пражской «Славии» Ярослав Тврдик заявил, что клуб надеется на расследование инцидента, произошедшего после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Рейнджерс» из Глазго.

Ранее чешский клуб заявил, после игры защитник команды Ондржей Кудела подвергся нападению со стороны и полузащитника «Рейнджерс» Глена Камара в подтрибунном помещении. По словам главного тренера шотландской команды Стивена Джеррарда, темнокожий финский футболист подвергся расистским оскорблениям.

«Славия» категорически отрицает, что Кудела каким-либо образом оскорбил оппонента на почве расизма. Нас шокировало, что после матча на нашего игрока напали. По запросу «Славии» делом занялась местная полиция. Мы надеемся, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет тщательное расследование произошедшего», — написал Тврдик в Twitter.

Встреча между «Рейнджерс» и «Славией», прошедшая в Глазго, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. По сумме двух встреч в четвертьфинал Лиги Европы прошел чешский клуб.

Ранее УЕФА отреагировал на информацию об избиении игрока после матча Лиги Европы.

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