Хацкевич ничего не знает о своем увольнении из «Ротора»

Бывший главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич заявил, что не знает о своем увольнении из клуба.

«Я даже не знаю об этом, нахожусь сейчас в Киеве. Первый раз от вас слышу, что я покидаю пост. Разговоров об увольнении не было», — цитирует Хацкевича РИА «Новости».

Белорусский специалист возглавил «Ротор» в декабре 2019 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) волгоградский клуб в 23-х турах набрал 18 очков. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице и находится в зоне стыковых матчей. От идущего на 12-й строчке екатеринбургского «Урала» «Ротор» отстает на восемь баллов.

Ранее волгоградский клуб объявил об отставке специалиста. По словам генерального директора команды Андрея Рекечинского, решение было принято взвешенно и без эмоций. Функционер отметил, что руководство «Ротора» приняло данное решение, чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах чемпионата России и решить поставленную задачу на сезон. Имя нового наставника команды не сообщается.