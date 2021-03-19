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Спортивные новости

Роднина отреагировала на новость об официальном завершении карьеры Хабиба

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Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась об официальном завершении карьеры чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб же говорил, что еще перед последним боем обещал своей матери завершить карьеру. Чему мы удивляемся? Ничего удивительного нет. Человек объявил и объявил — это его право», — цитирует Роднину «Чемпионат.com».

Бывшая фигуристка сказала, что не является болельщицей смешанных единоборств, отметив, что вообще не считает их спортом.

«У каждого человека наступает момент, когда его карьера подходит к завершению: в спорте, или, например, в балете или цирке — раньше, в других профессиях — позже. Спорт — это же профессия, а не увлечение. Когда-то все заканчивается», — добавила Роднина.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 российский боец объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить Нурмагомедова вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что чемпион организации окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере россиянин одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с представителем США Дастином Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев не исключил, что Нурмагомедов возобновит карьеру.

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