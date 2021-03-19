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02:00
Каролина ХаррикейнзКоламбус Блю Джекетс
02:00
Детройт Ред УингзДаллас Старз
02:00
Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
02:00
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Спортивные новости

МОК согласовал форму российских спортсменов на Олимпиаде-2020

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Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал парадную и повседневную форму российских спортсменов на Играх-2020, которые пройдут в Токио, заявил руководитель главного управления Олимпийского комитета России по обеспечению участия в олимпийских спортивных соревнованиях Андрей Конокотин на заседании коллегии министерства спорта.

«В экипировку пришлось вносить определенные изменения, что повлекло за собой изменение сроков и поставки. Исходим из того, что экипировочный центр откроется 30 июня», — сказал Конокотин.

Он отметил, что в состав олимпийской сборной России войдут 360-380 спортсменов.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу Всемирному антидопинговому агентству (WADA) достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею выступит на чемпионате мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня, под гимном Международной федерации хоккея (ИИХФ).

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