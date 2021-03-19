Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Александр Радулов проиграл суд по делу о коммунальной задолженности, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, с конца 2019 года спортсмен не платил за квартиру на Смоленском бульваре, которую он приобрел в 2015 году. Управляющая компания подала на хоккеиста в суд и выиграла дело. Теперь нападающий «Далласа» должен 285 тысяч рублей.

В 2016 году Радулов перешел из ЦСКА в «Монреаль Канадиенс».

Ранее сообщалось, что Радулов более десяти лет был клиентом банка, который обманул его на 1,5 млрд рублей. Также игроку пять лет назад передали два помещения в центре Москвы, якобы общей стоимостью $15 млн. Позже оказалось, что их стоимость в пять раз меньше.