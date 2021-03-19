Матыцин поручил спортивным федерациям взять на контроль выполнение решения CAS

Министр спорта России Олег Матыцин поручил национальным федерациям проконтролировать исполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Согласно решению суда, высокопоставленные российские чиновники не могут находиться в руководстве международных спортивных организаций.

«Олимпийский комитет России уже направил соответствующий запрос. Прошу взять на контроль выполнение национальными федерациями, чтобы исключить риски невыполнения решений CAS», — заявил Матыцин на заседании коллегии ведомства.

17 декабря 2020 года CAS признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу Всемирному антидопинговому агентству (WADA) достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее Матыцин заявил, что, скорее всего, покинет пост главы Международной федерации университетского спорта (FISU) до 16 декабря 2022.