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Спортивные новости

Ласицкене резко отреагировала на слова Матыцина о допуске легкоатлетов

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Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене резко отреагировала на слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова и министра спорта России Олега Матыцина о возобновлении выдачи российским спортсменам статуса нейтрального атлета.

Решение о нейтральном статусе российских спортсменов было принято 18 марта Советом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Спортсмены из России теперь смогут вновь выступать на международных соревнованиях, в том числе поехать на Олимпийские игры в Токио. Матыцин назвал это событие важным шагом на пути к полному возвращению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics, а также отметил, что десять лучших спортсменов получили шанс выступить на Играх. Поздняков отметил, что приоритет ОКР — защита интересов российских легкоатлетов.

«Есть ощущение, что нам проще завершить карьеры, чтобы не мешать вам жить в выдуманном мире, где российские чистые атлеты самые защищенные. Как можно быть довольным «десяткой для Токио» и не бороться за всех чистых атлетов? Огорчу Минспорт и ОКР, но в нашей стране чистых и достойных гораздо больше! И наши права все еще нарушаются», — написала Ласицкене в сториз Instagram.

В ноябре 2019 года независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) вынес решение о временной дисквалификации главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина, так как он предоставил ложную информацию в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данилы Лысенко.

Утверждалось, что Лысенко пропустил несколько внесоревновательных тестов, позже спортсмен предоставил документы, согласно которым он пропустил тесты из-за не зависящих от него обстоятельств. AIU уличила чиновников в покрывательстве атлетов.

12 августа 2020 года ВФЛА выплатила World Athletics штраф в размере более $5 млн за причастность бывшего руководства к фальсификации документов по делу спортсмена. В декабре совет международной организации отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам до тех пор, пока ВФЛА не представит стратегический план. Из-за этого российские легкоатлеты пропустили чемпионат Европы в помещении, который прошел в польском Торуне с 4 по 7 марта.

Ранее менеджер чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова Павел Воронков высказался о возможности получения нейтрального статуса.

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