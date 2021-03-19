Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов

Жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов прошла в швейцарском Ньоне.

«Манчестер Сити» встретится с дортмундской «Боруссией», «Порту» сыграет с лондонским «Челси», мюнхенская «Бавария» за выход в следующий раунд сразится с «Пари Сен-Жерменом», а «Ливерпуль» встретится с мадридским «Реалом».

Также состоялась жеребьевка полуфинальных пар:

«Бавария» / «Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Сити» / «Боруссия».

«Реал» / «Ливерпуль» — «Порту» / «Челси».

Номинальным хозяином финала Лиги чемпионов будет «Бавария», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» либо «Боруссия».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки еврокубков. Также сегодня станут известны четвертьфинальные пары Лиги Европы.

Четвертьфинальные матчи пройдут 6-7 апреля и 13-14 апреля, встречи полуфинала — 27-28 апреля и 4-5 мая. Финал турнира пройдет в Стамбуле 29 мая на «Олимпийском стадионе Ататюрка».

Действующим обладателем трофея является «Бавария». В финале Лиги чемпионов сезона-2019/20 мюнхенский клуб обыграл «ПСЖ» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уверены в проведении финала Лиги чемпионов со зрителями.