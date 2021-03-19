Саутгейт объяснил невызов игрока «Ливерпуля» в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему не вызвал в национальную команду защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда на мартовские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

«На некоторых позициях у нас просто невероятная конкуренция. Тренту очень не повезло. Не думаю, что он показывал тот уровень, который демонстрировал в последние пару лет. Однако сейчас он уже ближе к этому. В последние несколько недель он предпринял шаги в правильном направлении», — цитирует Саутгейта Liverpool Echo.

На позицию игрока «Ливерпуля» наставник сборной вызвал Риса Джеймса, Кирана Трипье и Кайла Уокера.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Александер-Арнольд принял участие в 27 матчах, в которых забил один мяч и отдал три результативные передачи.

В марте сборная Англии дома встретится с Сан-Марино (25 марта), на выезде сыграет с Албанией (28 марта) и примет Польшу (31 марта).

Ранее защитник «Ливерпуля» назвал главную задачу для команды.