Губерниев раскритиковал женскую сборную России по биатлону

Известный спортивный телеведущий, комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался о результатах женской сборной России по биатлону. 19 марта россиянки остались без медалей по итогам спринтерской гонки на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Лучшей среди отечественных спортсменок стала Ульяна Кайшева, показавшая 16-й результат. Эта гонка стала последней, идущей в зачет женского Кубка наций, где Россия, набрав 6407 баллов, опустилась на шестую позицию, пропустив вперед женскую команду Белоруссии.

Таким образом, россиянки потеряли максимальную квоту в Кубке мира на следующий сезон, которую получают сборные, входящие в топ-5 зачета.

«Женская квота потеряна, на следующий год выступаем впятером всего лишь. Белорусы — молодцы, девчонки вчетвером сделали такой мощный рывок под руководством австрийского тренера. Но все понятно, проблемы остаются. Я только хочу спросить опять у тренеров: а какого хрена Анастасия Гореева весь сезон не выступала за основную команду? А еще я говорил, что некоторым в женский биатлонной основе надо уже отдыхать. Выжаты как лимоны!» — высказался Губерниев в своем Telegram-канале.

Гореева в текущем сезоне приняла участие в пяти гонках на этапах Кубка мира и соревновалась преимущественно на Кубке IBU, где завоевала золотые медали в эстафете, смешанной эстафете и спринте.

Всего же по ходу сезона женская российская сборная на Кубке мира смогла победить только в эстафетной гонке на этапе в Антхольце и в смешанной эстафете в Оберхофе.