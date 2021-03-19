Российская биатлонистка расплакалась после провала в спринте

Российская биатлонистка Ирина Казакевич не сдержала эмоций и расплакалась в прямом эфире телеканала «Матч ТВ», объясняя свой провальный результат в женской спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Спортсменка заняла сотое место и не пробилась в пасьют. На огневых рубежах она допустила два промаха из положения лежа и еще в положении стоя. По словам биатлонистки, на одном из поворотов она допустила падение, неудачно приземлившись на винтовку, у которой повредилась задняя часть.

«Полностью вырвался затыльник. Поняла это, когда поехала дальше. Весь второй круг у меня болтался крюк. Думаю, тренеры видели, что у меня сильно болтается винтовка. Из-за того, что резинка была внизу, пришлось вырвать ее, чтобы не мешала стрелять. Но, как оказалось, было сложно что-то вообще сделать на рубеже стоя. Можно, наверное, было просто выстрелить в небо пять раз и уходить. Я старалась попадать. Была какая-то надежда», — сказала Казакевич.

Победу в гонке одержала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 19-й. Из-за неудачного результата женская сборная России опустилась на шестое место в зачете Кубка наций и потеряла полную квоту в Кубке мира.