«Бордель не приносит дохода»: Тихонов жестко прошелся по биатлонистам

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов резко высказался о провальном выступлении женской сборной России в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде. По итогам соревнований лучшей из россиянок стала Ульяна Кайшева, финишировавшая 16-й. Из-за неудачного результата женская сборная России опустилась на шестое место в зачете Кубка наций и потеряла полную квоту в Кубке мира. По мнению эксперта, ответственность за это должны понести тренеры и руководство Союза биатлонистов России.

«Трагедия в нашем биатлоне уже давно. Сегодня все пришло к закономерному итогу. Спортсменок не надо винить в этом. Когда бордель не приносит дохода, то меняют не мебель. Михаил Шашилов перед гонкой говорил, что надежда умирает последней. Сегодня она умерла. Люди в нашем руководстве, как будто не из того мира. Печально и плачевно все до безобразия», — цитирует Тихонова Sport24.

Ранее старший тренер женской сборной России Шашилов оправдался за провал биатлонисток и пообещал в будущем проанализировать ситуацию.

По ходу сезона женская российская сборная на Кубке мира смогла победить только в эстафетной гонке на этапе в Антхольце и в смешанной эстафете в Оберхофе. Завершится этап Кубка мира в Эстерсунде гонками преследования и масс-стартами.