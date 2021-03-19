Конор Макгрегор иронично высказался об уходе Хабиба Нурмагомедова из спорта

Ирландский боец смешанного стиля, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе Конор Макгрегор высказался об окончательном решении обладателя чемпионского титула легкого дивизиона UFC Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру. Ирландец в своем сообщении намекнул на то, что 32-летнему россиянину стоило выступать в более высокой весовой категории.

«Счастливого ухода на пенсию, мальчик. Никогда не забывайте, кто пришел в эту игру первым и сделал вам имя. Помните: если вы так не любите гонять вес, то вы просто должны подняться на дивизион выше. Будь здоров», — написал Макгрегор в своем Instagram.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Обладателем чемпионского пояса UFC в легком весе россиянин стал в апреле 2018 года, когда одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой. В октябре в рамках турнира 229 Нурмагомедов встретился с Конором Макгрегором и одержал досрочную победу, заставив ирландца сдаться. Затем россиянин еще дважды защитил титул, одолев американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи. Одержав победу над последним в октябре 2020 года, Хабиб объявил о решении завершить карьеру, хотя на протяжении нескольких месяцев президент UFC Дана Уайт пытался отговорить россиянина.