«Монако» запретил Головину играть за сборную России в Сочи

Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин не поможет своей национальной команде в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2022 со сборной Словении. Об этом сообщила пресс-служба монегасков.

Встреча состоится 27 марта в Сочи. В «Монако» подчеркнули, что данное решение было принято в связи с договоренностями французской лиги и клубов о запрете участия футболистов в странах, которые не входят в зону Европейского союза и Европейской экономической зоны. Связано это требование с коронавирусными ограничениями.

Таким образом, Головин сможет сыграть за российскую сборную только в гостевых матчах с Мальтой (24 марта) и Словакией (30 марта).

«Монако» после 29 туров чемпионата Франции занимает четвертое место в турнирной таблице и, имея в своем активе 56 очков, отстает от лидирующего «Лилля» на семь баллов. Головин в текущем розыгрыше Лиги 1 провел 13 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач. Часть сезона россиянин пропустил из-за травмы.