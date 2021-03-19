СМИ узнали подробности многомиллионного иска к «Спартаку»

Акционерное общество «Капитальные активы» требует признать недействительным решение совета директоров московского «Спартака» об отставке Шамиля Газизова с поста генерального директора клуба. Руководство красно-белых специалист покинул 8 декабря 2020 года. По данным Telegram-канала Baza, владелец клуба Леонид Федун лично обозначил сумму компенсации, которую было необходимо выплатить Газизову. Утверждается, что экс-гендиректору красно-белых уже выплатили более 88 млн рублей.

Ранее сайт Арбитражного суда Москвы зафиксировал иск «Капитальных активов» к «Спартаку» на сумму 88,3 млн рублей. Третьими лицами в деле заявлены первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын, а также Леонид Федун.

Источник уточняет, что недовольство истца, которому принадлежит 22% акций красно-белых, заключается в том, что мнение всех акционеров клуба по ситуации с увольнением Газизова не учлось. Также «Капитальные активы» потребовали вернуть потраченную компенсацию обратно в клуб.

Отмечается, что дело было остановлено без движения, так как о суде не предупредили заранее всех участников процесса. Иск должен быть рассмотрен в середине апреля.