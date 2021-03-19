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Спортивные новости

«Последствия критичны»: в «Монако» высказались о ситуации с Головиным

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Вице-президент и генеральный директор французского «Монако» Олег Петров высказался о решении клуба запретить российскому полузащитнику монегасков сыграть за сборную России в Сочи.

27 марта национальная команда примет команду Словении в матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022, однако Головин эту встречу пропустит. Монегаски аргументировали это решение договоренностями французской лиги и клубов о запрете участия футболистов в странах, которые не входят в зону Европейского союза и Европейской экономической зоны. Связано это требование с коронавирусными ограничениями.

«В противном случае после возвращения из сборных игрокам придется проходить недельный карантин. Так как идет чемпионат, такие последствия критичны. Особенно когда это касается игроков уровня Саши. Безусловно, мы очень рады тому, что наши футболисты выступают за свои сборные, мы за то, чтобы Саша играл и проявлял себя в сборной России. Он очень хотел сыграть в Сочи, но так сложились обстоятельства», — цитирует Петрова «Спорт-Экспресс».

Менеджер также подчеркнул, что клуб опасается возникновения новых случаев заражения коронавирусом в связи с проведением матчей сборных, и напомнил, что в ноябре из-за этого пострадал лидер монегасков Виссам Бен Йеддер, переболевший COVID-19.

В связи со сложившейся ситуацией Головин сможет сыграть за российскую сборную только в гостевых матчах с Мальтой (24 марта) и Словакией (30 марта).

«Монако» после 29 туров чемпионата Франции занимает четвертое место в турнирной таблице и, имея в своем активе 56 очков, отстает от лидирующего «Лилля» на семь баллов. Головин в текущем розыгрыше Лиги 1 провел 13 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач. Часть сезона россиянин пропустил из-за травмы.

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