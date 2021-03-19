В «Спартаке» отреагировали на сообщения о многомиллионном иске

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о судебном иске к московскому клубу на сумму более 88 млн рублей.

Ранее сообщалось, что акционерное общество «Капитальные активы» требует признать недействительным решение совета директоров красно-белых о сумме компенсации Шамилю Газизову, который 8 декабря 2020 года покинул пост генерального директора клуба. Утверждается, что сумму выплат Газизову обозначил лично владелец «Спартака» Леонид Федун.

«Ничего пока не могу сказать. Иск к нам не пришел еще, соответственно такие вещи должны сначала посмотреть юристы. Все откладывается на понедельник или вторник. С нашей стороны позиции нет, будем изучать», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Иск к «Спартаку» от «Капитальных активов», которым принадлежит 22% акций клуба, составил 88,3 млн рублей. Третьими лицами в деле заявлены первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын, а также Леонид Федун. На данный момент дело является остановленным, иск должен быть рассмотрен в середине апреля.