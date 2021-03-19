В Нидерландах уточнили, связан ли невызов Промеса в сборную с делом о поножовщине

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур объяснил решение не вызвать нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса на мартовские матчи чемпионата мира — 2022. 24 марта «оранжевые» в гостях сыграют со сборной Турции, 27 марта дома примут Латвию, а 30 марта проведут выездную встречу с Гибралтаром. Специалист подчеркнул, что он руководствовался исключительно спортивными принципами и не обращал внимания на уголовное дело, фигурантом которого может являться футболист.

«На его позиции очень большая конкуренция, и я на сегодняшний день предпочел других футболистов. Да, я в курсе ситуации, в которой оказался Промес, но у нас в Нидерландах граждане остаются невиновными до тех пор, пока суд не докажет обратного. Я отношусь к Квинси ровно так же, как и ко всем остальным», — приводит слова де Бура Ad.nl.

29-летний вингер вернулся в стан красно-белых, перейдя в конце февраля 2021 года из амстердамского «Аякса» и подписав со спартаковцами контракт на 3,5 года. В четырех матчах текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) Промес забил два мяча и сделал один результативный пас.

В декабре 2020 года в Нидерландах было возбуждено уголовное дело, по которому футболист проходит в качестве подозреваемого в вооруженном нападении. В частности, Промес подозревается в нанесении ножевых ранений одному из своих родственников. Инцидент якобы произошел еще в июле, но заявление на имя футболиста было подано только зимой. 13 декабря Промес был арестован, а через два дня его отпустили на свободу.