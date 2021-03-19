Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч Лиги 1

Тренерские штабы «Сент-Этьена» и «Монако» определились со стартовыми составами команд на матч 30-го тура французской Лиги 1. Российский полузащитник монегасков Александр Головин начнет игру с первых минут.

«Сент-Этьен»: Стефан Баич (вратарь), Тимоте Колодзейчак, Пап Сиссе, Сайду Соу, Мигель Трауко, Матье Дебюши, Иван Неу, Махди Камара, Ряд Будебуз, Дени Буанга, Вахри Хазри.

«Монако»: Бенжамен Леком (вратарь), Каю Энрике, Джибриль Сидибе, Аксель Дисаси, Бенуа Бадьяшиль, Орельен Чуаэми, Софьян Диоп, Александр Головин, Юссуф Фофана, Стеван Йоветич, Кевин Фолланд.

Встреча состоится на стадионе «Жеффруа-Гишар» в Сент-Этьене. Начало матча запланировано на 23.00 по московскому времени. Обслужит игру главный арбитр Микаэль Лесаж.

Ранее сообщалось, что «Монако» запретил Головину играть за сборную России в Сочи. 27 марта российская команда примет сборную Словении в матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022. В стане монегасков подчеркнули, что данное решение было принято в связи с договоренностями французской лиги и клубов о запрете участия футболистов в странах, которые не входят в зону Европейского союза и Европейской экономической зоны. Связано это требование с коронавирусными ограничениями.

«Монако» после 29 туров чемпионата Франции занимает четвертое место в турнирной таблице и, имея в своем активе 56 очков, отстает от лидирующего «Лилля» на семь баллов. Головин в текущем розыгрыше Лиги 1 провел 13 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач. Часть сезона россиянин пропустил из-за травмы.