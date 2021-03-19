Наставник «Ливерпуля» Клопп назвал крутым противостояние с «Реалом» в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от результатов жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов, по итогам которой «скаузерам» предстоит противостояние с мадридским «Реалом». По словам специалиста, для его команды этот жребий будет сложным, но при этом подчеркнул, что он доволен таким результатом. Также немецкий тренер вспомнил, что в 2018 году обе команды уже встречались в финале Лиги чемпионов. Тогда победу со счетом 3:1 одержали «сливочные».

«Впечатляющий жребий. Сложный, но для нас это не проблема. Достаточно посмотреть на остальных соперников, ведь они все они также сильны. Да, мы играли с «Реалом» несколько лет назад, это была тяжелая ночь для нас всех. Круто получить шанс сыграть с ними снова, хотя я знаю, что сейчас совсем другое время. Ничего плохого не могу сказать. Все круто», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

«Ливерпуль» по итогам группового этапа занял первое место в группе D, а в 1/8 финала Лиги чемпионов с общим счетом 4:0 (2:0, 2:0) одолел немецкий «РБ Лейпциг». Что касается «Реала», то «сливочные» также выиграли группу B, а в первом раунде плей-офф одолели итальянскую «Аталанту» (1:0, 3:1). Первый матч этой пары состоится 6 апреля, ответная встреча пройдет 14 апреля. Из-за коронавирусных ограничений обе встречи могут состояться на нейтральном поле.