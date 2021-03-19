Российские гандболистки обыграли Сербию в отборе на Олимпиаду

Женская сборная России по гандболу одержала победу над национальной командой Сербии в матче первого тура отборочного раунда к летним Олимпийским играм, которые пройдут в Токио. Встреча завершилась со счетом 29:24 в пользу подопечных Алексея Алексеева.

Самой результативной участницей матча в составе россиянок стала Анна Вяхирева, которая записала на свой счет семь забитых мячей. Также автором шесть голов стала россиянка Юлия Манагарова, еще пять мячей в ворота сербской сборной забросила Владлена Бобровникова.

Соседями женской российской команды по группе также являются сборные Венгрии и Казахстана, которые накануне провели очную встречу, завершившуюся победой венгерских гандболисток с разгромным счетом 46:19. 20 марта россиянки встретятся с представительницами Казахстана.

Летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. Изначально соревнования должны были состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса Игры были перенесены на год вперед. Путевку на итоговый олимпийский турнир по гандболу получат две сильнейшие сборные в группе.

Гандбол. Олимпийские игры — 2020. Женщины. Отборочный раунд. Групповой раунд. 1-й тур

Россия — Сербия — 29:24