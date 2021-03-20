Дмитрий Комбаров высказался о любви подростков к Моргенштерну

Игрок самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался о любви подростков к популярному рэп-исполнителю Моргенштерну, передает Sport24.

«Сейчас все говорят о том, что дети слушают Моргенштерна, а в его треках присутствует мат. Я себя вспоминаю. В их возрасте «Сектор газа» знал наизусть. Такие протестные моменты в детстве — это всегда интересно», — сказал Комбаров.

Игрок отметил, что будет ли ребенок всегда употреблять ненормативную лексику или только отдельные слова будут проскакивать, зависит от его воспитания, окружения и от того, как родители выстроят образовательный процесс

«Если родители дома матерятся, то и ребенок будет им подражать, Считаю, что нельзя кардинально запрещать ненормативную лексику», — добавил он.

«Сектор газа» — популярная панк-группа из Воронежа. В текстах песен музыкантов часто присутствовала ненормативная лексика. Команда распалась в 2000 году из-за смерти вокалиста Юрия Клинских.

Комбаров также выступал за московские «Динамо» и «Спартак». В 2017 году он стал чемпионом России в составе красно-белых.

Ранее российский боксер Денис Лебедев прокомментировал слова бойца Александра Шлеменко, который заявил о том, что намерен срывать концерты Моргенштерна.