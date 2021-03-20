Владелец «Челси» Абрамович резко высказался о проблеме расизма и антисемитизма

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович резко высказался о проблеме расизма и антисемитизма в футболе, передает Forbes.

Абрамович отметил, что каждый раз, когда ему присылают примеры расистских оскорблений в адрес игроков «синих», он находится в шоке.

«Если мы как клуб сможем изменить ситуацию в этой области, то я полон решимости поддержать это и внести свой вклад любым возможным способом», — добавил он.

Напомним, перед каждым матчем Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты встают на одно колено, чтобы выразить поддержку антирасистскому движению Black Lives Matter, которое возникло после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

Стоит отметить, что оскорбления на расистской почве в социальных сетях получали полузащитник «Вест Бромвич Альбион» Ромейн Сойерс, игроки «Челси» Рис Джеймс и Антонио Рюдигер, футболистка женской команды «Манчестер Юнайтед» Лорен Джеймс, а также ряд других спортсменов, выступающих в АПЛ.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от результатов жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов, по итогам которой «скаузерам» предстоит противостояние с мадридским «Реалом».