Плющенко поделился мнением о четверных прыжках Трусовой

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением о четверных прыжках Александры Трусовой, передает Dagens Nyheter.

Наставник заявил, что она способна прыгать четверные прыжки, но необходимо показать, как она стала чувствовать музыку, какие у нее красивые выезды и дуги.

«До того, как она каталась в другой школе, она пыталась доказать, что вот она максимально может сделать четверных прыжков, ультра-си. Нет. Надо сделать свою работу», — добавил специалист.

Напомним, Трусова перешла к Плющенко от Этери Тутберидзе, с которой она стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров, бронзовой медалисткой европейского первенства и второй на национальном чемпионате, летом 2020 года.

Вместе с Плющенко она стала лучшей на двух этапах Кубка России, стала четвертой на московском этапе Гран-при и завоевала бронзу на чемпионате России.

27 октября 2019 года Трусова установила мировой рекорд в произвольной программе, набрав 163,78 балла.

Ранее Плющенко рассказал о том, что он один будет сопровождать Александру Турусову на чемпионате мира.