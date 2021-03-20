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Спортивные новости

«Реал» готов включить Иско в сделку по Роналду

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Мадридский «Реал» готов предложить туринскому «Ювентусу» символическую сумму за форварда Криштиану Роналду, сообщает Cuatro.

Также «сливочные» готовы отдать «старой синьоре» Иско. Отмечается, что португальцу будет предложен контракт на один сезон.

«Реал» не готов расставаться с большими деньгами из-за тяжелого финансового состояния.

Напомним, Роналду выступал за «королевский клуб» с 2009 по 2018 год. Он дважды выигрывал чемпионат Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, а также трижды брал трофей Клубного чемпионата мира. За мадридцев Роналду провел 486 матчей, забив 475 мячей.

В турнирной таблице Примеры «Реал» занимает третье место, набрав 57 очков.

Ранее Роналду заявил, что побил рекорд трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле по количеству голов в официальных матчах..

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