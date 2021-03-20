Овечкин отличился в пятом матче подряд

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей дубль записал россиянин Александр Овечкин.

Интересно, что он отличается в пятом матче подряд. Форвард забрасывал шайбы в двух матчах с «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс», а также в противостоянии с «Баффало Сэйбрз».

В текущем сезоне Овечкин сыграл в 26 встречах, набрав 25 очков (14+11).

В турнирной таблице своего дивизиона «Вашингтон» занимает первое место, набрав 44 очка. До конца регулярного чемпионата «столичным» остается сыграть 26 матчей.

Напомним, 17 марта Овечкин единолично вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров за всю историю турнира (718), обогнав легендарного канадца Фила Эспозито (717).

Ранее главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц высказался о выходе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на шестое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).