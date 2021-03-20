Дмитрий Комбаров рассказал о своем отношении к критике Черчесова

Футболист самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о своем отношении к критике главного тренера сборной России Станислава Черчесова, передает Sport24.

«С критикой в адрес Черчесова я не согласен. Он все равно показал результат на чемпионате мира. Потом было общее резкое падение всего уровня российского футбола, и от этого результат сборной тоже пострадал», — сказал Комбаров.

Также игрок отметил, что в национальную команду должны вызывать тех, кто действительно показал, что может играть на международном уровне и давать результат.

Комбаров также выступал за московские «Динамо» и «Спартак». В 2017 году он стал чемпионом России в составе красно-белых.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством россияне вышли в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года, обыграв в первом раунде плей-офф Испанию в серии послематчевых пенальти.

Ранее Комбаров высказался о любви подростков к популярному рэп-исполнителю Моргенштерну, заявив, что нельзя кардинально вводить запреты на ненормативную лексику.