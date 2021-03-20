Футболист «Сочи» Барсов отреагировал на вызов Заболотного в сборную

Футболист клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» Максим Барсов отреагировал на вызов своего одноклубника Антона Заболотного в национальную сборную России.

«Я очень рад за Антона Заболотного, он набрал очень хорошую форму, доказал, что он заслуживает вызова в сборную и может биться за первое место в ней на позиции форварда. Он очень хороший нападающий», — передает слова Брасова «Матч ТВ».

19 марта черноморский клуб обыграл «Тамбов» со счетом 5:0.

В турнирной таблице чемпионата России «Сочи» занимает четвертое место, набрав 40 очков. В текущем сезоне Заболотный провел 22 матча, забив восемь мячей.

В рамках отборочного этапа чемпионата мира, который пройдет в 2022 году в Катаре, 24 марта сборная России в гостях сыграет с Мальтой, 27 марта примет дома Словению, а 30 марта проведет выездную встречу со Словакией.



Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил о кадровых проблемах, с которыми может столкнуться команда в ближайших мартовских матчах в рамках отборочного этапа чемпионата мира — 2022.