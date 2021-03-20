Поединок между Порье и Макгрегором отложен

Поединок между бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастином Порье и Конором Макгрегором отложен, сообщил журналист Ариэль Хельвани в Twitter.

Отмечается, что встреча не состоится 15 мая, как планировалось изначально из-за затянувшихся переговоров. Наиболее вероятная дата встречи спортсменов — 10 июля.

Порье и Макгрегор дрались дважды, одержав по одной победе.

Американец провел в октагоне 33 боя, одержав 27 побед при шести поражениях. Макгрегор выиграл в 22 боях, уступив пять раз.

Ранее Макгрегор высказался об окончательном решении обладателя чемпионского титула легкого дивизиона UFC Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру, намекнув на то, что 32-летнему россиянину стоило выступать в более высокой весовой категории.