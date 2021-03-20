Журова ответила на критику Ласицкене в адрес ОКР и Минспорта

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Журова прокомментировал слова прыгуньи в высоту Марии Ласицкене в адрес президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова и министра спорта России Олега Матыцина, передает Sport24.

Напомним, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) возобновила выдачу нейтрального статуса российским легкоатлетам. Матыцин сказал, что на Играх в Токио смогут принять участие десять лучших легкоатлетов.

«Проще завершить карьеры, чтобы не мешать вам жить в выдуманном мире, где российские чистые атлеты самые защищенные», — ответила Ласицкене.

«Ласицкене всегда всех критиковала. Допускаю, у нее есть на это основания. Она ситуацию внутри знает намного лучше, чем кто-либо. Мы со стороны только можем знать, кто использовал допинг, кто не использовал», — сказала Журова.

Ранее Журова оценила возможность приглашения Мартена Фуркада в сборную России по биатлону в качестве тренера.