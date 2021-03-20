Вратарь «Тоттенхэма» принес извинения за скандальный пост в Instagram

Вратарь лондонского «Тоттенхэма» Джо Харт принес извинения за скандальный пост в Instagram.

Напомним, 18 марта «шпоры» вылетели из Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей загребскому «Динамо». После игры в сториз голкипера появилась картинка со счетом встречи, на которой была надпись «Работа сделана».

«Мне нужно принести извинения от своего имени и имени моей SMM-команды. Кто-то из менеджеров, ведущих мою страницу, подумал, что мы вчера вечером выиграли со счетом 3:0», — передает слова Харта Football.London.

В 1/4 финала Лиги Европы хорваты сыграют с испанским «Вильярреалом».

Подопечные Жозе Моуринью занимают в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) восьмое место, набрав 45 очков.

Харт выступал за «Бернли» «Блэкпул», «Манчестер Сити», «Вест Хэм», «Торино» и «Шрусбери Таун».

Ранее сообщалось о том, что главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью может досрочно покинуть свой пост, если команда не попадет в Лигу чемпионов.