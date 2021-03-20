Тарасенко стал автором победного буллита и признан первой звездой матча

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Футбол / Жеребьевка еврокубков
Определены пары 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы
закончен
Россия / Премьер-Лига
РубинХимки
1:3
закончен
СочиТамбов
5:0
закончен
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенМонако
0:4
закончен
Англия / Премьер-лига
ФулхэмЛидс Юнайтед
1:2
закончен
Германия / Бундеслига
АрминияРБ Лейпциг
0:1
закончен
Италия / Серия А
ПармаДженоа
1:2
закончен
Испания / Примера
БетисЛеванте
2:0
закончен
КХЛ / плей-офф
ЦСКАЛокомотив
4:1
закончен
Ак БарсСалават Юлаев
2:1 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
2:1
закончен
Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
2:3 (ОТ)
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
3:4
закончен
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
1:2 (Б)
закончен
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
2:4
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону
Гонка преследования. 12.5 км мужчины
online
Биатлон / Кубок мира по биатлону. Эстерсунд
Спринт, 10 км, мужчины
закончен
Испания / Примера
Атлетик БЭйбар
16:00
СельтаРеал Мадрид
18:15
УэскаОсасуна
20:30
ВальядолидСевилья
23:00
Англия / Премьер-лига
Тоттенхэм ХотспурСаутгемптон
перенесен
Брайтон энд Хоув АльбионНьюкасл Юнайтед
23:00
Олимп ФНЛ
СКА-ХабаровскВелес
0:0
перерыв
ТомьФакел
11:00
ЕнисейАкрон
13:00
ОренбургКраснодар-2
13:00
Спартак-2Алания
14:00
ИртышВолгарь
14:00
ТекстильщикНефтехимик
15:00
Динамо-БрянскКрылья Советов
15:00
ЧертановоШинник
15:00
Нижний НовгородТорпедо М
16:00
ЧайкаБалтика
16:00
Украина / Премьер-лига
МариупольМинай
15:00
ДеснаДнепр-1
18:00
ВорсклаОлимпик Д
20:30
Франция / Лига 1
МетцРенн
15:00
НиццаМарсель
19:00
Италия / Серия А
КротонеБолонья
17:00
СпецияКальяри
20:00
Интер МСассуоло
перенесен
Германия / Бундеслига
ВердерВольфсбург
17:30
КёльнБоруссия Д
17:30
Айнтрахт ФУнион
17:30
БаварияШтутгарт
17:30
Шальке-04Боруссия М
20:30
КХЛ / плей-офф
СКАДинамо М
17:00
АвангардМеталлург Мг
17:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
20:00
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
перенесен
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
21:00
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
22:00
Тампа-Бэй ЛайтнингЧикаго Блэкхоукс
23:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
02:00
Каролина ХаррикейнзКоламбус Блю Джекетс
02:00
Детройт Ред УингзДаллас Старз
02:00
Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
02:00
Анахайм ДаксАризона Койотс
03:00
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
04:00
Эдмонтон ОйлерзВиннипег Джетс
05:00
Единая лига ВТБ
Зенит Енисей
20:00
Италия / Серия А
ВеронаАталанта
14:30
СампдорияТорино
17:00
УдинезеЛацио
17:00
ЮвентусБеневенто
17:00
ФиорентинаМилан
20:00
РомаНаполи
22:45
Украина / Премьер-лига
ИнгулецАлександрия
15:00
ЛьвовШахтёр Д
18:00
Динамо КРух В
18:00
КолосЗаря
20:30
Франция / Лига 1
СтрасбургЛанс
15:00
НантЛорьян
17:00
МонпельеБордо
17:00
ДижонРеймс
17:00
БрестАнже
17:00
ЛилльНим
19:05
ЛионПСЖ
23:00
Германия / Бундеслига
ХоффенхаймМайнц
15:30
ГертаБайер
17:30
ФрайбургАугсбург
20:00
Испания / Примера
ХетафеЭльче
16:00
ВильярреалКадис
18:15
ВаленсияГранада
18:15
Атлетико МАлавес
20:30
Реал СосьедадБарселона
23:00
Англия / Премьер-лига
Вест Хэм ЮнайтедАрсенал
18:00
Астон ВиллаТоттенхэм Хотспур
22:30
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевАк Барс
14:30
ЛокомотивЦСКА
17:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
20:00
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
23:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
01:00
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
03:30
Единая лига ВТБ
Цмоки-Минск Астана
15:00
Развернуть

Спортивные новости

Тарасенко стал автором победного буллита и признан первой звездой матча

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» — «Сент-Луис Блюз» победу одержали гости в серии буллитов — 2:1.

В основное время у «Сент-Луиса» отличился Тайлер Бозак, у «Сан-Хосе» — Райан Донато. Автором победного буллита стал россиянин Владимир Тарасенко. Его по итогам матча признали первой звездой. Второй звездой стал голкипер «Шарк» Мартин Джонс, отразивший 33 броска из 34. Третьей звездой стал форвард «Сан-Хосе» Райан Донато (1+0).

Тарасенко вернулся на лед 7 марта после пятимесячного отсутствия. Россиянин лечился после повторного повреждения плеча, затем вышел на лед во время рестарта прошлого сезона после пандемии коронавируса, но 17 сентября заработал еще один рецидив. На данный момент форвард провел в чемпионате шесть матчей, забросил одну шайбу и трижды ассистировал партнерам.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе Шаркс» — «Сент-Луис Блюз» — 1:2Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:1ПБ)
Голы: 1:0 - Донато (Сёренсен, Гертл) – 35:08 (5x5)
1:1 - Бозак (Клиффорд) – 46:22 (4x5)
1:2 - Тарасенко – 65:00 (ПБ)

Настоящее возвращение: Тарасенко набрал первое очко после операции.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.