«Видимо, Уайт не предложил 100 миллионов»: Шлеменко прокомментировал уход Хабиба

Российский боец MMA Александр Шлеменко высказался относительно официального завершения карьеры чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова. 19 марта президент UFC Дана Уайт официально заявил, что чемпионский титул в легком весе теперь вакантен.

«Хоть сегодня и объявили официально о завершении карьеры Хабиба, но толком ничего не изменилось. Считаю, что он завершил карьеру еще после последнего боя, когда рассказал всем о намерении перестать драться. Все ждали возвращения? Это же его жизнь и его решение. Видимо, Дэйна Уайт не предложил 100 млн долларов, чтобы он вернулся», — сказал Шлеменко в интервью «Чемпионату».

Хабиб Нурмагомедов ушел непобежденным, одержав 29 побед в 29 боях ММА. За титул чемпиона UFC в легком весе теперь поспорят бразилец Чарльз Оливейра и американец Майкл Чендлер.

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