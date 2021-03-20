«Я выдохся»: Двукратный олимпийский чемпион Сундбю завершает карьеру

Двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира норвежец Мартин Йонсруд Сундбю объявил о завершении карьеры в сборной Норвегии.

«Я выдохся. Индивидуальная гонка на чемпионате мира была для меня последней. Попыток отобраться на Олимпиаду не будет. В следующем сезоне я сделаю ставку на основные марафоны», — приводит слова 36-летнего Сундбю VG.

На прошедшем чемпионате мира Сундбю выступил только в индивидуальной гонке на 15 км, где финишировал седьмым. Турнир в немецком Оберстдорфе завершился громким триумфом сборной Норвегии. В лыжных гонках из всех 12 стартов среди женщин и мужчин норвежцы не смогли выиграть золото лишь в трех. В медальном зачете Норвегия заняла первое место с огромным отрывом, завоевав 18 наград из 36.

Мартин Йонсруд Сундбю трижды выигрывал общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам.

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