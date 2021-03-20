«Спартак» ответил тем, кто критиковал Квинси Промеса

Московский «Спартак» в своем Twitter ответил на критику в адрес нападающего красно-белых Квинси Промеса. Пресс-служба клуба выложила новый пост с перечеркнутыми словами: «Квинси уже не тот. Мотивации нет. Приехал доигрывать». Фотография сопровождается двумя смайлами с жестами, которыми Промес праздновал забитые голы в составе «Спартака».

Промес перешел в «Спартак» 25 февраля, сумма трансфера составила € 8,5 млн. Контракт заключен на 3,5 года. В четырех матчах футболист забил два гола и отдал две результативные передачи.

В декабре 2020 года в Нидерландах было возбуждено уголовное дело, по которому Квинсип Промес проходит в качестве подозреваемого в вооруженном нападении. В частности, Промес подозревается в нанесении ножевых ранений одному из своих родственников. Инцидент якобы произошел еще в июле, но заявление на имя футболиста было подано только зимой. 13 декабря Промес был арестован, а через два дня его отпустили на свободу.

В Нидерландах уточнили, связан ли невызов Промеса в сборную с делом о поножовщине.