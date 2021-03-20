«От меня ничего не зависело»: Головин прокомментировал решение «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал решение клуба не отпускать его в сборную России. Из-за запрета клуба футболист пропустит отборочный матч чемпионата мира со Словенией.

«Что касается ситуации со сборной, то в Сочи действительно не полечу. Но тут от меня ничего не зависело. Таково общее решение французских клубов и Лиги. Постараюсь принести максимальную пользу команде в гостевых матчах с Мальтой и Словакией», — сказал Головин в интервью «Чемпионату».

В «Монако» подчеркнули, что данное решение было принято в связи с договоренностями французской лиги и клубов о запрете участия футболистов в странах, которые не входят в зону Европейского союза и Европейской экономической зоны. Связано это требование с коронавирусными ограничениями.

Головин сможет сыграть за российскую сборную только в гостевых матчах с Мальтой (24 марта) и Словакией (30 марта).

В разговоре с журналистами главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что команда по той же причине может не досчитаться и хавбека итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука.

Ранее сообщалось, что «Монако» запретил Головину играть за сборную России в Сочи.