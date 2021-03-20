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Спортивные новости

В Госдуме прокомментировали решение «Монако» не отпускать Головина в сборную

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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался о ситуации с полузащитником сборной России Александром Головиным, которого «Монако» не отпустил в национальную команду на домашний матч отборочного раунда ЧМ-2022 со Словенией.

«С точки зрения клуба все понимаю. С точки зрения Головина, мне кажется, он должен был внимательно относиться к тому, хочет ли и может ли он играть за Россию, внимательно читать условия контракта. Может быть, стоит отсидеть 5 дней карантина, ничего такого в этом нет. Менеджеры российской сборной, как и менеджеры игрока, должны занять более активную позицию, общаться с клубом и отстаивать интересы нашей страны», — сказал Свищев в интервью «Чемпионату».

«Монако» аргументировало это решение договоренностями французской лиги и клубов о запрете участия футболистов в странах, которые не входят в зону Европейского союза и Европейской экономической зоны. Связано это требование с коронавирусными ограничениями.

В выездных встречах с Мальтой и Словакией Головин сможет принять участие.

Ранее сообщалось, что «Монако» запретил Головину играть за сборную России в Сочи.

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