Влашич летом может перейти в «Милан»

Агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича Тончи Мартич прокомментировал появившуюся информацию о том, что его клиент летом может оказаться в «Милане».
«Влашич был признан лучшим игроком РПЛ, ему 23 года, и это нормально, что он интересен большому количеству клубов. Возможность его ухода из ЦСКА этим летом будет зависеть от возможных предложений, которые получит он и ЦСКА. Пока рано говорить, что будет летом, — сказал Мартич в интервью «Спорт-Экспрессу.
Ранее La Gazzetta dello Sport сообщила, что «Милан» уже начал работу по переходу хорватского футболиста.
В 2019-м году ЦСКА выкупил Влашича у «Эвертона» за €15,7 млн. Действующий контракт хорвата с клубом рассчитан до 2024 года.
Ранее Влашич назвал сильнейший российский клуб по мнению хорватов.