«Меня уже тошнит от этого»: испанская модель рассказала о визите в Россию

Испанская модель Ирен Гарсия Морено, которая ранее подтвердила свою связь с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым, рассказала о возможном визите в Россию и участии в ток-шоу на телевидении.

«Я еще не знаю, когда прилечу в Россию. Пока только думаю об этом. С тех пор, как многие российские СМИ стали распространять лживые подделки Аланы о том, что я проститутка, я вынуждена защищать свою честь. Меня уже тошнит от всего этого. Не знаю, буду ли я подписывать контракт на участие в шоу или нет», — сказала Гарсия Морено в интервью Sport24.

Ранее сообщалось, что любовница Павла Мамаева прилетит в Россию. Как отметила ее адвокат Тереза Буэйес, визит испанской модели будет связан не со встречей с футболистом и участием в ток-шоу на телевидении, а с подачей иска в суд к Алане Мамаевой. Жена спортсмена в социальных сетях распространила личные данные Ирен Гарсии Морено. По словам испанской модели, она испытывает проблемы со психикой из-за поведения Аланы Мамаевой.

Любовница Мамаева о жене футболиста: она выставляет меня проституткой.