Президент ФИФА Инфантино за 2020-й год заработал более $ 3 млн.

На сайте ФИФА опубликован ежегодный финансовый отчет организации за 2020 год.

Затраты Международной Федерации футбола в общей сложности составили $1,04 млрд. Из них 270 миллионов — это гранты футбольным структурам по всему миру и 10 — пожертвование Всемирной организации здравоохранения.

За 2020 год резервы ФИФА уменьшились на $ 705 млн и теперь составляют около 1,9 миллиарда. При этом переход в режим удаленной работы из-за пандемии коронавируса позволил организации снизить расходы на административные нужды до 169 миллионов вместо зарезервированных в бюджете на этот год 211 миллионов. Экономии также поспособствовали отмены молодежных турниров и ряда конференций.

Базовая зарплата президента ФИФА Джанни Инфантино составила 2,1 миллиона. Еще один миллион ему был выплачен в виде бонуса.

Ранее сообщалось, что бывший клуб обвиняемого в допинге футболиста Обухова готов сотрудничать с ФИФА.