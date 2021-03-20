«Не могут стрелять и бежать»: Драчев подвел итоги женского Кубка Наций

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал итог женского Кубка наций. Российские биатлонистки заняли шестое место и лишились повышенной квоты. В следующем сезоне Россию в личных гонках будут представлять только пять спортсменок.

«Нормальный у нас женский биатлон, просто не могут стрелять и бежать. А так-то хороший! Красиво идут, губы и глаза красят. Чья вина? В первую очередь, валите на Драчева», — сказал Драчев в интервью «Чемпионату».

В общем зачете женского Кубка наций победу одержала Норвегия (7305), второе место заняла Швеция (7146), третьей стала Германия (7056), четвертой — Франция (7001).

Биатлон. Кубок наций. Женщины

1. Норвегия — 7305;

2. Швеция — 7146;

3. Германия — 7056;

4. Франция — 7001;

5. Белоруссия — 6433;

6. Россия — 6407.

Ранее Дмитрий Губерниев раскритиковал женскую сборную России по биатлону.