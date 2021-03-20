Рёйселанд выиграла гонку преследования на этапе КМ, Кайшева — восьмая

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд стала победительницей гонки преследования на десятом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Второй финишировала еще одна представительница Норвегии, победительница в общем зачете Кубка мира Тириль Экхофф. Тройку лучших замкнула белорусская биатлонистка Анна Сола.
Лучший результат из россиянок показала Ульяна Кайшева. Стартовав 16-й, она финишировала восьмой.
Биатлон. Кубок мира. Десятый этап. Эстерсунд
Женщины. Гонка преследования, 10 км
1. Марте Рёйселанд – 32.54,8
2. Тириль Экхофф (обе — Норвегия)— отставание 29,3
3. Анна Сола +44,0
...5. Жулия Симон (Франция)+1.01,7
...8. Ульяна Кайшева +2.11,1
…10. Лариса Куклина + 2.13,5
…34. Светлана Миронова + 3.39,0
…47. Анастасия Шевченко + 4.40,8
…49. Анастасия Гореева + 4.44,3
…53. Татьяна Акимова + 4.57,8
…55. Евгения Павлова (все — Россия) + 5.20,3.
В общем зачете женского Кубка наций победу одержала Норвегия (7305), второе место заняла Швеция (7146), третьей стала Германия (7056), четвертой — Франция (7001). Россия — на шестом месте (6407).
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