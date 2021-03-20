Врач сборной России: 60-70% футболистов переболели и имеют антитела

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о предстоящем тестировании команды на коронавирусную инфекцию.

«Завтра у нас будет новый ПЦР-тест по линии УЕФА, назовем это так. Надеемся, что все будет хорошо. У нас ряд ребят, тренеров и врачей уже вакцинированы. Никаких проблем не было, ряд ребят уже переболел. Правила не поменялись, поэтому даже вакцинированные ребята и тренеры не освобождаются от ПЦР-тестирования. В российских ведущих командах до 60-70% футболистов переболели и имеют антитела. У тех, кто переболел летом и осенью, титр антител снизился и практически не отличается от того, что было до болезни», — рассказал Безуглов.

В первом матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022 команде предстоит сыграть на выезде с Мальтой, эта игра состоится 24 марта. Спустя три дня россияне должны принять на стадионе «Фишт» в Сочи Словению, а 30 марта закрыть международную паузу матчем со Словакией.

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