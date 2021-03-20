Экс-футболист ЦСКА Кириченко оценил шансы «Зенита» выиграть РПЛ

Экс-футболист московского ЦСКА Дмитрий Кириченко оценил шансы петербургского «Зенита» выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает издание «Плеймейкер».

«Впереди борьба за вторую путевку в Лигу чемпионов. А за «Зенитом» уже никто не угонится. Это самая мощная команда. Однозначно. А вот за второе место борьба будет вестись до последнего тура», — сказал Кириченко.

В турнирной таблице чемпионата России сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 48 очков. Московский «Спартак», идущий на второй строчке, имеет в своем активе 44 балла.

В прошлом туре подопечные Сергея Семака обыграли в гостях московский ЦСКА 2:3. В следующем матче «Зенит» встретится с подмосковными «Химками». Игра пройдет 5 апреля на «Газпром Арене».

Московский «Спартак» 4 апреля сразится с «Ростовом», занимающим седьмое место.

Ранее полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов высказался о слухах об отставке главного тренера команды Виктора Гончаренко.