Глава МОК Бах прокомментировал решение проводить Игры без иностранных зрителей

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Футбол / Жеребьевка еврокубков
Определены пары 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы
закончен
Россия / Премьер-Лига
РубинХимки
1:3
закончен
СочиТамбов
5:0
закончен
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенМонако
0:4
закончен
Англия / Премьер-лига
ФулхэмЛидс Юнайтед
1:2
закончен
Германия / Бундеслига
АрминияРБ Лейпциг
0:1
закончен
Италия / Серия А
ПармаДженоа
1:2
закончен
Испания / Примера
БетисЛеванте
2:0
закончен
КХЛ / плей-офф
ЦСКАЛокомотив
4:1
закончен
Ак БарсСалават Юлаев
2:1 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
2:1
закончен
Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
2:3 (ОТ)
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
3:4
закончен
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
1:2 (Б)
закончен
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
2:4
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону. Эстерсунд
Спринт, 10 км, мужчины
закончен
Испания / Примера
Атлетик БЭйбар
1:1
1 тайм
СельтаРеал Мадрид
18:15
УэскаОсасуна
20:30
ВальядолидСевилья
23:00
Англия / Премьер-лига
Тоттенхэм ХотспурСаутгемптон
перенесен
Брайтон энд Хоув АльбионНьюкасл Юнайтед
23:00
Олимп ФНЛ
СКА-ХабаровскВелес
1:1
закончен
ТомьФакел
0:3
закончен
ЕнисейАкрон
0:1
закончен
ОренбургКраснодар-2
1:0
закончен
Спартак-2Алания
3:3
закончен
ИртышВолгарь
1:0
закончен
ТекстильщикНефтехимик
0:1
2 тайм
Динамо-БрянскКрылья Советов
0:2
2 тайм
ЧертановоШинник
2:2
2 тайм
Нижний НовгородТорпедо М
3:1
1 тайм
ЧайкаБалтика
0:1
1 тайм
Украина / Премьер-лига
МариупольМинай
0:0
2 тайм
ДеснаДнепр-1
18:00
ВорсклаОлимпик Д
20:30
Франция / Лига 1
МетцРенн
0:2
2 тайм
НиццаМарсель
19:00
Италия / Серия А
КротонеБолонья
17:00
СпецияКальяри
20:00
Интер МСассуоло
перенесен
Германия / Бундеслига
ВердерВольфсбург
17:30
КёльнБоруссия Д
17:30
Айнтрахт ФУнион
17:30
БаварияШтутгарт
17:30
Шальке-04Боруссия М
20:30
КХЛ / плей-офф
СКАДинамо М
17:00
АвангардМеталлург Мг
17:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзПиттсбург Пингвинз
20:00
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
перенесен
Флорида ПантерзНэшвилл Предаторз
21:00
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
22:00
Тампа-Бэй ЛайтнингЧикаго Блэкхоукс
23:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Рейнджерс
02:00
Нью-Йорк АйлендерсФиладельфия Флайерз
02:00
Каролина ХаррикейнзКоламбус Блю Джекетс
02:00
Детройт Ред УингзДаллас Старз
02:00
Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
02:00
Анахайм ДаксАризона Койотс
03:00
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
04:00
Эдмонтон ОйлерзВиннипег Джетс
05:00
Единая лига ВТБ
Зенит Енисей
20:00
Биатлон / Кубок мира по биатлону
Гонка преследования. 12.5 км мужчины
17:15
Италия / Серия А
ВеронаАталанта
14:30
СампдорияТорино
17:00
УдинезеЛацио
17:00
ЮвентусБеневенто
17:00
ФиорентинаМилан
20:00
РомаНаполи
22:45
Украина / Премьер-лига
ИнгулецАлександрия
15:00
ЛьвовШахтёр Д
18:00
Динамо КРух В
18:00
КолосЗаря
20:30
Франция / Лига 1
СтрасбургЛанс
15:00
НантЛорьян
17:00
МонпельеБордо
17:00
ДижонРеймс
17:00
БрестАнже
17:00
ЛилльНим
19:05
ЛионПСЖ
23:00
Германия / Бундеслига
ХоффенхаймМайнц
15:30
ГертаБайер
17:30
ФрайбургАугсбург
20:00
Испания / Примера
ХетафеЭльче
16:00
ВильярреалКадис
18:15
ВаленсияГранада
18:15
Атлетико МАлавес
20:30
Реал СосьедадБарселона
23:00
Англия / Премьер-лига
Вест Хэм ЮнайтедАрсенал
18:00
Астон ВиллаТоттенхэм Хотспур
22:30
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевАк Барс
14:30
ЛокомотивЦСКА
17:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
20:00
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
23:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
01:00
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
03:30
Единая лига ВТБ
Цмоки-Минск Астана
15:00
Развернуть

Спортивные новости

Глава МОК Бах прокомментировал решение проводить Игры без иностранных зрителей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал решение проводить Игры без иностранных зрителей, передает сайт организации.

«Я искренне сожалею об этом. Мы знаем, что это большая жертва для всех. Мы говорили с самого начала этой пандемии, что она потребует жертв. Мы разделяем разочарование болельщиков со всего мира», — сказал Бах.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но ее перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Также японское правительство объявило о том, что откажется от услуг иностранных волонтеров. Только люди владеющие редкими иностранными языками могут рассчитывать на получение разрешения на въезд в страну. Запрет распространяется на все категории зрителей, включая членов семей и родственников спортсменов. Болельщикам из-за рубежа, уже купившим билеты на соревнования, будут возвращены деньги, говорится в пресс-релизе МОК.

Ранее женская сборная России по гандболу одержала победу над национальной командой Сербии в матче первого тура отборочного раунда к летним Олимпийским играм.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.