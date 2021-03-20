Агент Влашича оценил вероятность возможного трансфера из ЦСКА в «Милан»

Тончи Мартич, агент полузащитника сборной Хорватии Николы Влашича, оценил вероятность возможного трансфера игрока из стана московского ЦСКА в «Милан». Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, интерес больших клубов к персоне его клиента вполне понятен и очевиден.

«Влашич был признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ), ему 23 года, и это нормально, что он интересен большому количеству команд.

Потенциальный уход из ЦСКА будет зависеть от возможных со стороны других коллективов в предстоящее летнее трансферное окно. Пока говорить о том, что будет летом, рано», — сказал Мартич.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России Влашич провел 21 игру, забив десять мячей и записав на свой счет пять результативных передач.

Ранее стали известны имена возможных помощников Ивицы Олича в московском ЦСКА.