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Спортивные новости

Конор назвал себя чемпионом UFC в легком весе после ухода Хабиба

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Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор назвал себя чемпионом американского промоушена в легком весе после ухода Хабиба Нурмагомедова из большого спорта. Соответствующий пост экс-чемпион UFC опубликовал в своем Instagram.

«Чемпион в легком весе. Зарезервировано», — написал спортсмен.

В октябре в рамках турнира 229 Нурмагомедов встретился с Конором Макгрегором и одержал досрочную победу, заставив ирландца сдаться. Затем россиянин еще дважды защитил титул, одолев американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи.

Одержав победу над последним в октябре 2020 года, Хабиб объявил о решении завершить карьеру, хотя на протяжении нескольких месяцев президент UFC Дана Уайт пытался отговорить россиянина.

Ранее Ислам Махачев рассказал, при каких обстоятельствах Хабиб Нурмагомедов задумался бы над возобновлением бойцовской карьеры.

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