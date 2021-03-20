Конор назвал себя чемпионом UFC в легком весе после ухода Хабиба

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор назвал себя чемпионом американского промоушена в легком весе после ухода Хабиба Нурмагомедова из большого спорта. Соответствующий пост экс-чемпион UFC опубликовал в своем Instagram.

«Чемпион в легком весе. Зарезервировано», — написал спортсмен.

В октябре в рамках турнира 229 Нурмагомедов встретился с Конором Макгрегором и одержал досрочную победу, заставив ирландца сдаться. Затем россиянин еще дважды защитил титул, одолев американцев Дастина Порье и Джастина Гэтжи.

Одержав победу над последним в октябре 2020 года, Хабиб объявил о решении завершить карьеру, хотя на протяжении нескольких месяцев президент UFC Дана Уайт пытался отговорить россиянина.

Ранее Ислам Махачев рассказал, при каких обстоятельствах Хабиб Нурмагомедов задумался бы над возобновлением бойцовской карьеры.