«Ротор» объявил о назначении Батуренко на пост главного тренера

Волгоградский «Ротор» объявил о назначении Юрия Батуренко на пост главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

Специалист сменит на должности рулевого сине-голубых Александра Хацкевича, который имел опыт работы в киевском «Динамо».

Юрий Батуренко более 20 лет занимается тренерской деятельностью. Долгое время работал в структуре «Локомотива» помощником Юрия Павловича Семина, где руководил тренировочным процессом с игроками высокого уровня.

Также специалист воспитывал новое поколение игроков в молодежной команде «железнодорожников» и открыл для основного состава Марата Измайлова, Динияра Билялетдинова и других.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ротор» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе после 23 матчей 18 очков.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА согласовал с хорватом Ивицей Оличем назначение на пост главного тренера команды.