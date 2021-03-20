Россиянин Карацев выиграл турнир АТР в Дубае

Аслан Карацев выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае.



Российский спортсмен в решающей игре одолел южноафриканца Ллойда Джорджа Харриса, занимающего 81-ю строчку в мировом рейтинге.

Встреча продлилась 1 час 17 минут и завершилась уверенной победой Карацева в двух сетах — 6:3, 6:2.

42-я ракетка планеты сделал три подачи навылет, допустил две двойных ошибки и выиграл 62% мячей с первой подачи.

Напомним, что Карацев получил известность в январе этого года после сенсационного выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), когда россиянин резко поднялся в топ-50 мирового рейтинга. На пути к победе он оказался сильнее другого представителя России Андрея Рублева.

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